Pellegatti su Leao: “Pare stia prendendo in considerazione la Turchia come meta, la sua vendita è garanzia di nuovi acquisti”

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Carlo Pellegatti parla della situazione Leao, in uscita dal Milan.

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube ha parlato della situazione Leao, in uscita dal Milan, e della probabile prossima destinazione del portoghese. Queste le sue parole.

“Pare che Leao stia prendendo con più considerazione l'ipotesi di andare in Turchia. Sembra che stia un po' approfondendo la conoscenza del calcio turco. Quindi perché siamo così interessati a Leao, magari in maniera non molto elegante, perché Leao è la garanzia del denaro necessario per tornare sul mercato ancora con più forza. Ecco perché stiamo seguendo con fare certo non disinteressato la questione Leao. Sembra che prenda in considerazione l'idea Turchia, sembra che il Galatasaray faccia sul serio. Vedremo come andrà a finire la questione Leao”.