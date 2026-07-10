Ieri Ramos, oggi Gila: e domani? Il punto sul mercato del Milan tra arrivi, cessioni e conferme

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Il Milan ha concluso già due colpi di calciomercato: come si muoverà adesso il club? Il punto su arrivi, cessioni e conferme

Indipendentemente da quello che è successo nel mese di giugno - tra confusione, poca trasparenza, casting, colloqui e rifiuti - il dato oggettivo al 10 luglio 2026 è che il Milan ha speso 100 milioni sul mercato per due calciatori. È arrivato il centravanti portoghese Gonçalo Ramos, con la spesa più grande della storia del club, ed è arrivato Mario Gila, il centrale spagnolo della Lazio che oggi è in città per svolgere la visite mediche e apporre la sua firma sul contratto quinquennale. Il mercato però non si fermerà certo qui, sia in entrata che in uscita: lo ha confermato lo stesso Amorim in conferenza stampa mercoledì. Facciamo, dunque, il punto.

MILAN, LE CONFERME

Se si parla di conferme e Milan, non si può non partire da Luka Modric. Le parole di Amorim in conferenza sono state molto nette: il club vuole ancora puntare sul fuoriclasse croato ed è disposto a tutto pur di riaverlo a Milanello. Questo la dice lunga sull'influenza che in un solo anno il numero 14 ha avuto non solo su tifosi e compagni ma anche sulla società stessa. Nei prossimi giorni arriveranno novità in merito ma la sensazione è che Modric possa rimanere. Sotto questo cappello ritroviamo anche due giocatori, l'anno scorso in prestito, che Amorim ha confermato di voler studiare da vicinio: si tratta di Yunus Musah e Samu Chukwueze che potrebbero avere una seconda chance rossonera. "Chukwueze rimane con noi, servono giocatori che possono fare l'uno contro uno. Musah viene valutato e può rimanere", queste le dichiarazioni del tecnico che valgono più di ogni indiscrezione. Il raduno sarà determinante.

MILAN, GLI ARRIVI

Con gli arrivi di Gonçalo Ramos e di Mario Gila, il Milan si è tolto due sassolini parecchio fastidiosi dalla scarpa e che importunavano il club da diverse sessioni di mercato: l'arrivo di un centravanti e di un difensore di rilievo sono colpi che al Diavolo erano richiesti da diverso tempo. Averli fatti subito è sicurmante una bella intuizione e un grande vantaggio. Ora il Diavolo può concentrarsi sugli altri profili. Per il gioco di Amorim servirà intervenire sicuramente per rinforzare la trequarti, dove giocano in due dietro la punta, ma anche le corsie esterne, fulcro del 3-4-2-1 del lusitano. Accanto a Pulisic, Nkunku e probabilmente Chukwueze, si cerca un profilo giovane: sfumato Liberali, si pensa a nomi come Karetsas e Alajbegovic. Quest'ultimo piace molto a Ibra. Non è escluso che ci possano essere anche puntellamenti in mezzo al campo e un altro colpo in difesa.

MILAN, LE CESSIONI

Se parlando di conferme, si doveva cominciare con Modric, parlando di cessioni si può partire solamente da Rafael Leao. Il portoghese non è più nei piani del Milan e viceversa. L'assunzione di un tecnico portoghese aveva fatto immaginare un riavvicinamento tra le parti ma la resistenza di Amorim nel fare dichiarazioni in merito vale più di mille parole. Non è l'unico profilo in uscita: ci sarà da piazzare qualche calciatore come Bennacer (vicino alla rescissione), come Bondo e poi altri giocatori che potrebbero uscire dal progetto come Loftus, Tomori, Estupinan e Fofana. Tra i partenti c'è anche Santiago Gimenez ma accanto al suo nome, dopo l'infortunio che rischia di tenerlo fuori per due mesi, c'è un asterisco: ci sarà qualcuno disposto a rischiare per comprarlo?

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