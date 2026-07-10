Da Karetsas ad Alajbegovic, obiettivi chiari: Amorim vuole una trequarti giovane e frizzante per il suo nuovo Milan

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La ricerca di un profilo giovane, tecnico e con margini di crescita è uno dei temi più caldi del mercato rossonero: ecco tutti i nomi

Il Milan continua a lavorare per aggiungere qualità e fantasia alla trequarti. La ricerca di un profilo giovane, tecnico e con margini di crescita è uno dei temi più caldi del mercato rossonero e, secondo quanto conferma nuovamente il Corriere dello Sport stamattina in edicola, sulla lista del club figurano tre talenti europei destinati a far parlare di sé: Konstantinos Karetsas, Karim Alajbegovic e Can Uzun.

KARETSAS, LA RIVELAZIONE DEL GENK

Il nome che stuzzica maggiormente è quello di Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk. Il fantasista greco, mancino naturale, è stato una delle grandi rivelazioni del calcio belga nell'ultima stagione. Personalità fuori dal comune, qualità nel dribbling e visione di gioco ne hanno fatto uno dei punti fermi della squadra fiamminga, chiudendo il 2025-26 con 49 presenze ufficiali, 3 reti e ben 18 assist tra campionato, Coppa del Belgio ed Europa League. Numeri che confermano una crescita costante e che hanno attirato l'interesse di diversi top club europei.

ALAJBEGOVIC, ANCORA L'ITALIA NEL SUO DESTINO?

Tra i profili monitorati c'è anche Karim Alajbegovic, classe 2006, reduce da un'annata di alto livello con il Salisburgo prima del rientro al Bayer Leverkusen. Il talento bosniaco ha messo insieme 13 gol e 4 assist in 44 presenze complessive, confermandosi uno dei giovani offensivi più interessanti del panorama continentale. Trequartista moderno, capace di giocare anche da esterno o seconda punta, abbina qualità tecniche e capacità di incidere negli ultimi trenta metri.

UZUN, UN 2005 GIA' MATURO

Più avanti nel percorso di maturazione, ma comunque giovanissimo, c'è Can Uzun. Il turco dell'Eintracht Francoforte, nato nel 2005, rappresenta forse il profilo più pronto. Ambidestro, può occupare praticamente tutte le posizioni offensive alle spalle della punta e nell'ultima stagione ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 28 presenze. Il suo cartellino, però, ha una valutazione importante: secondo la stampa tedesca supera i 40 milioni di euro, cifra che rende l'operazione decisamente più complessa rispetto agli altri due nomi.

Le caratteristiche dei tre candidati raccontano bene la direzione che il Milan sembra voler seguire: investire su talento, creatività e prospettiva, senza rinunciare alla capacità di incidere subito. Karetsas rappresenta il talento puro, Alajbegovic un giocatore verticale e imprevedibile, Uzun la soluzione più completa e già pronta per un campionato di alto livello. Amorim ha le idee chiare a riguardo e vuole fantasia in una zona vitale del campo. Il nuovo ciclo è appena cominciato, Cardinale ha dichiarato di volere un Milan divertente e questi nomi vanno sicuramente in quella direzione.