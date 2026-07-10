TOP NEWS del 9 luglio: Mario Gila e Kostic a Milano, Rabiot e Maignan in Semifinale ai Mondiali, Pulisic infortunato
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Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 9 luglio: Gila è sbarcato a Milano mentre Maignan e Rabiot conquistano la semifinale ai Mondiali
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 9 luglio 2026:
- LIVE MN - Gila a Milano: "Contentissimo di essere qua". Arrivato anche Kostic
- Mondiali, la Francia di Maignan e Rabiot in Semifinale! Contro il Marocco Mbappé decisivo
- MN - Pulisic, microfrattura al perone: obiettivo rientro contro il Torino
- Arbitri, le novità in Serie A: sì al VAR per corner e doppi gialli, nessuna sanzione per chi parla coprendosi la bocca
- Futuro Modric, Romano: "Con ogni probabilità resterà al Milan"
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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TOP NEWS del 9 luglio: Mario Gila e Kostic a Milano, Rabiot e Maignan in Semifinale ai Mondiali, Pulisic infortunato
A Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i clubdi Luca Serafini
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07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera
07/07 Distinti e Popolari
Primo Piano
Franco OrdineAmorim non vuol fare la rivoluzione. Pulisic e Modric restano, Leao no. Cardinale ha scritto la ripartenza
Carlo Pellegatti“ONE MAN BUYER”. Ramos e Gila, Milan più forte. Gli avanzi del banchetto. Voltata pagina? No, cambiato libro!
Antonio VitielloPrimo PianoMilan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…
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