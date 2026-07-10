TOP NEWS del 9 luglio: Mario Gila e Kostic a Milano, Rabiot e Maignan in Semifinale ai Mondiali, Pulisic infortunato

TOP NEWS del 9 luglio: Mario Gila e Kostic a Milano, Rabiot e Maignan in Semifinale ai Mondiali, Pulisic infortunatoMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 9 luglio: Gila è sbarcato a Milano mentre Maignan e Rabiot conquistano la semifinale ai Mondiali

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 9 luglio 2026:

LIVE MN - Gila a Milano: "Contentissimo di essere qua". Arrivato anche Kostic

Mondiali, la Francia di Maignan e Rabiot in Semifinale! Contro il Marocco Mbappé decisivo

MN - Pulisic, microfrattura al perone: obiettivo rientro contro il Torino

Arbitri, le novità in Serie A: sì al VAR per corner e doppi gialli, nessuna sanzione per chi parla coprendosi la bocca

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