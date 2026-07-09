Futuro Modric, Romano: "Con ogni probabilità resterà al Milan"
Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato questo retroscena sul mercato del Milan: "Fran Garcia, terzino sinistro, è passato nelle scorse ore al Betis dal Real Madrid per tre milioni di euro più bonus e il 50% sulla futura rivendita. Ma posso raccontarvi che se al Milan fosse rimasta la vecchia dirigenza, quindi Tare, Furlan e Allegri in panchina, e se il Diavolo fosse andato in Champions League, credo ch Fran Garcia sarebbe diventato un giocatore rossonero perchè nelle valutazioni del Milan c'eano già stati dei discorsi abbastanza avanzati con Fran Garcia e con i suoi agenti. Gli accordi non erano ancora chiusi, ma la trattativa era concreta e c'erano ottime possibilità di vedere il terzino in maglia rossonera. Poi a volte il mercato cambia, cambiao i protagonisti e i dirigenti e di conseguenza anche le strategie.
Non cambierà invece la strategia su Luka Modric che è un campione che va oltre ogni cosa, ogn allenatore e ogni dirigenza, così come l'amore del croato per il Milan che lo porterà con ogni probabilità a continuare in rossonero".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan