Futuro Modric, Romano: "Con ogni probabilità resterà al Milan"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che tutto lascia pensare che alla fine Luka Modric proseguirà la sua carriera al Milan

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato questo retroscena sul mercato del Milan: "Fran Garcia, terzino sinistro, è passato nelle scorse ore al Betis dal Real Madrid per tre milioni di euro più bonus e il 50% sulla futura rivendita. Ma posso raccontarvi che se al Milan fosse rimasta la vecchia dirigenza, quindi Tare, Furlan e Allegri in panchina, e se il Diavolo fosse andato in Champions League, credo ch Fran Garcia sarebbe diventato un giocatore rossonero perchè nelle valutazioni del Milan c'eano già stati dei discorsi abbastanza avanzati con Fran Garcia e con i suoi agenti. Gli accordi non erano ancora chiusi, ma la trattativa era concreta e c'erano ottime possibilità di vedere il terzino in maglia rossonera. Poi a volte il mercato cambia, cambiao i protagonisti e i dirigenti e di conseguenza anche le strategie.

Non cambierà invece la strategia su Luka Modric che è un campione che va oltre ogni cosa, ogn allenatore e ogni dirigenza, così come l'amore del croato per il Milan che lo porterà con ogni probabilità a continuare in rossonero".