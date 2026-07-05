Mercato finalmente con criterio. Cosa sta succedendo...

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L'estate del Milan e con essa le sue prospettive, FORSE, hanno preso una strada diversa rispetto a qualche settimana fa. Dopo l'operazione Goncalo Ramos ecco in dirittura d'arrivo, salvo colpi di scena, anche l'affare Mario Gila dalla Lazio.

Difensore forte, già abituato al Campionato italiano, con anche tanta personalità: qualità che non guasta, anzi, e che servirebbe soprattutto nello spogliatoio di Milanello. Lo spagnolo mi ha impressionato in modo particolare in Lazio-Milan 1-0 lo scorso 15 marzo: partita in cui è stato letteralmente dominante, quasi come un grande quando gioca coi piccoli. Effettivamente di fronte non aveva un attacco impressionante (Pulisic-Leao non al massimo della condizione), ma la sua performance è stata strepitosa. Anche a livello numerico: 19 contributi difensivi, 2 contrasti vinti, 3 intercetti, 12 salvataggi, 2 tiri respinti, 5 recuperi, 6 duelli vinti. Garantirebbe un upgrade clamoroso nel ruolo di braccetto di destra, al posto di Tomori. Quest'ultimo dopo lo scudetto vinto è sceso di livello senza mai riavvicinarsi davvero a quegli standard. Poi servirà un grande colpo in mezzo, che darà un senso importante a tutto il reparto difensivo.

Sorprende come dopo tanti anni il Milan stia gestendo il mercato con criterio, con l'idea di dare allo chef, l'allenatore, gli ingredienti che gli servono per la ricetta che ha in mente. Cosa che dovrebbe essere naturale in una squadra di calcio, ma che non si è vista negli ultimi tempi dalle parti di via Aldo Rossi. Sorprendono anche le modalità di conduzione della campagna acquisti: cifre importanti per cartellini, ingaggi e, pare, pure commissioni. Senza trattative che diventano telenovelas e che spesso finiscono male. Sorprende pure la tempistica: il Milan degli ultimi anni è spesso arrivato all'ultimo per chiudere obiettivi fondamentali. Questa volta le premesse sembrano diverse. Se sarà un nuovo inizio o un fuoco di paglia, lo giudicheremo il 1 settembre, a mercato concluso. È consigliabile trattare con cautela ed estrema prudenza.

Chissà che anche l'uscita di Furlani, tanto desiderata dal popolo rossonero, non abbia contribuito a un apparente cambio di passo. È un mercato in cui il Club rossonero dovrà fare molto: difensore centrale, centrocampista, laterale di sinistra titolari, oltre a forse il trequartista. Oltre ovviamente ai ricambi, compreso quello di Goncalo Ramos in attacco. Per fare tutto servirà una campagna cessioni molto remunerativa.