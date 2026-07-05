Pellegatti sogna Van Dijk: "Ci spero, la notizia viene addirittura dalla BBC"

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Le considerazioni del noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti in merito ad possibile ed incredibile colpo di mercato in difesa

Il Milan ha finalmente il suo attaccante. L'arrivo di Gonçalo Ramos, dopo settimane di stand-by e riflessioni su dirigenti e allenatore, il club rossonero ha iniziato, seriamente a muoversi sul mercato estivo. Nulla toglie che in questo momento il Diavolo è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti. Il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan.

Così, in merito al mercato del Milan e ad un possibile ma difficilissimo colpo in difesa, è intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, che ha commentato la voce che arriva dall'Inghilterra riguardo il possibile addio di Virgil Van Dijk dal Liverpool. Ecco un breve estratto delle sue interessanti considerazioni:

"Io sono innamorato dell'idea di prendere Virgil Van Dijk e la notizia di oggi viene addirittura dalla BBC, una notizia che rivela che il Liverpool ha la volontà di aspettare offerte per Virgil Van Dijk, quindi io mi auguro che il Milan e il giocatore, uno dei giocatori preferiti da Zlatan Ibrahimovic, possa subito affondare il colpo perché a livello mediatico, a livello di carisma, quando io comincio ad avere un Milan con Modric, con Rabiot, con Van Dijk, con Gila, con Goncalo Ramos, per me la rosa sarebbe più forte di quella dell'anno scorso"