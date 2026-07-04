Nba Europe, offerta vincolante di RedBird in partnership con la Pallacanestro Varese. Nuovo nome e nuova arena: ecco come funzionerebbe

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RedBird ha presentato un'offerta vincolante per gestire la franchigia milanese di Nba Europe. Cardinale è al lavoro per una partnership con la Pallacanestro Varese

Il Milan ed in particolare il suo patron Gerry Cardinale fanno sul serio e hanno presentato una nuova offerta, stavolta vincolante, alla Nba per gestire la franchigia milanese di Nba Europe, la nuova Lega di basket europeo che l'Nba vuole far partire nell’ottobre 2027. Lunedì scadeva il termine e RedBird ha fatto la sua proposta perchè intende creare una nuova squadra in partnership con la Pallacanestro Varese. Il nuovo team non si chiamerà “A.C. Milan Basketball”, come si poteva ipotizzare inizialmente, e nemmeno “Pallacanestro Varese”, ma avrà un nuovo nome che è allo studio in queste settimane.

NBA EUROPE: REDBIRD E LA PARTNERSHIP CON PALLACANESTRO VARESE

A riferirlo è gazzetta.it che spiega che da tempo RedBird è al lavoro per costruire questa nuova squadra con la Pallacanestro Varese che dovrà partecipare anche al campionato italiano, dato che questa è una condizione necessaria per partecipare a Nba Europe. Questo nuovo team giocherà a Varese le gare della Lega Basket Serie A, mentre per le partite di Nba Europe si sposterebbe a San Donato, dove Cardinale ha intenzione di costruire una nuova arena sui terreni acquistati dal Milan per il progetto-stadio. Si tratta di un progetto che prevede un investimento molto importante: la spesa per entrare in Nba Europe è infatti stimata in 250-500 milioni, mentre quella per la costruzione di un’arena in 400 milioni.

NBA EUROPE, CARDINALE SPINGE: REDBIRD IN POLE RISPETTO A OAKTREE

Cardinale è stato uno di primi a muoversi quando è emerso il progetto dell'Nba Europe. Il numero uno di RedBird è in rapporti molto stretti con Adam Silver, il commissioner Nba che in ottobre fu ospite dell’assemblea generale del fondo americano a New York. Al momento, il progetto del proprietario del Milan ha più chance di andare in porto di quello di Oaktree, il fondo proprietario dell’Inter, che a sua volta partecipa alla corsa anche lui per la franchigia milanese. Vedremo a questo punto come si evolverà la situazione e se la squadra di Milano verrà davvero assegnata a RedBird come ora appare molto probabile.