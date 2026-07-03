Porte girevoli Milan: ciao Leao, conferma Pulisic ma serve il rinnovo

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L'attacco del Milan vedrà un addio pesante e una conferma: Rafa Leao saluterà il Milan, Cardinale blinda Christian Pulisic

Di questi tempi, l'anno scorso, si parlava di come Massimiliano Allegri avrebbe potuto cambiare il volto del Milan con due talenti del calibro di Rafael Leao e Chrstian Pulisic all'interno dello stesso attacco. Oggi, a distanza di un anno, i destini del portoghese e dell'americano sono molto differenti, anzi si muovono in sensi opposti. Per Leao c'è profumo di addio, d'altro canto per Pulisic c'è al conferma di Cardinale e Amorim (anche se non potrà bastare per trattenerlo).

MILAN, MURO SU PULISIC MA SERVE IL RINNOVO

Sin da quando ha cacciato tutti i vecchi protagonisti del Milan 2025/2026, Gerry Cardinale è stato chiaro su una cosa: il Milan ripartirà da Christian Pulisic. Un sentimento che poi è stato condiviso anche con il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim: per il tecnico e la proprietà, in altre parole, Pulisic è incedibile. Lo ricorda oggi Tuttosport che sottolinea come ci siano sirene non di poco conto, specialmente la ricca offerta del New York City, ma ribadisce anche che la posizione di Cardinale non è negoziabile. Ciò che invece dovrà essere negoziato è il rinnovo di contratto di Pulisic: va bene trattenerlo ma bisogna tenere conto che nel 2027 (o nel 2028 se scatta l'opzione) scade l'accordo con l'americano e servirà blindarlo quanto prima a lungo termine. A livello tattico Amorim lo vede come una pedina perfetta per il suo scacchiere.

MILAN, ARIA DI ADDIO CON LEAO

Sentimenti diametralmente opposti quelli che prova Rafael Leao. Il portoghese aveva già fatto capire, in maniera aperta, la sua intenzione di cambiare aria dopo sette anni. Specialmente non ha gradito le parole di Cardinale nei suoi confronti, nell'incontro con alcuni organi di stampa post sconfitta contro il Cagliari. Ieri, come riportato da MilanNews.it, c'è stato un contatto tra le parti: si sono dette di voler proseguire in direzioni diverse. Ora starà agli agenti trovare un'offerta del valore di almeno 60 milioni, il prezzo che è stato richiesto e fissato dai dirigenti di via Aldo Rossi. Le cose entreranno nel vivo, verosimilmente, a fine Mondiale.