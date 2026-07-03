Pellegatti sicuro: “Perso Liberali il Milan rilancerà per Alajbegovic. La priorità rimane il difensore centrale”
Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato dell’affare sfumato di Liberali e di quello che potrebbe succedere con Alajbegovic. Queste le sue parole.
“Dopo che Liberali è andato al Como il Milan rilancerà per Alajbegovic che ha un ruolo abbastanza simile, giocatore che parte da sinistra, ma non è legato ad un ruolo particolare, gli piace accentrarsi. Grande talento, grande senso del palleggio, gran personalità. Piace tanto a Zlatan Ibrahimovic, iI Milan andrà su questo giocatore. So che ci sono altre squadre anche italiane sul talento della Bosnia. Diciamo che le priorità per il Milan sono i difensori, poi certamente Alajbegovic sarà un altro degli obiettivi perché è un giocatore che anche per Amorim penso possa essere utile perché gioca nei due dietro la punta senza dare punti di riferimento”.
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