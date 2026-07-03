Moretti: "Il modo di fare di Berlusconi era diverso da tutti"
In un’epoca di profondi cambiamenti per il calcio italiani, con i club che finiscono nelle mani di proprietari stranieri e fondi di investimento, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato da Soccer Magazine, parla così di Silvio Berlusconi, storico e vincente ex presidente del Milan:
Ormai a spopolare in Serie A sono le proprietà straniere, mentre Lei ha avuto come principale rivale Silvio Berlusconi. Oggi tra i principali presidenti italiani come De Laurentiis e Lotito riesce a individuare un erede spirituale di Berlusconi?
"No. È diverso come modo di fare. Quello di Berlusconi era assolutamente diverso, ma rispetto a tutti gli altri, insomma. Perché lui si era mosso su diversi campi: industriale, politico, sportivo, quindi aveva un modo di agire totalmente diverso dai presidenti attuali".
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