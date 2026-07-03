Moretti: "Il modo di fare di Berlusconi era diverso da tutti"

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L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti parla di Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan che ha cambiato il modo di intendere il calcio in Italia

In un’epoca di profondi cambiamenti per il calcio italiani, con i club che finiscono nelle mani di proprietari stranieri e fondi di investimento, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato da Soccer Magazine, parla così di Silvio Berlusconi, storico e vincente ex presidente del Milan:

Ormai a spopolare in Serie A sono le proprietà straniere, mentre Lei ha avuto come principale rivale Silvio Berlusconi. Oggi tra i principali presidenti italiani come De Laurentiis e Lotito riesce a individuare un erede spirituale di Berlusconi?

"No. È diverso come modo di fare. Quello di Berlusconi era assolutamente diverso, ma rispetto a tutti gli altri, insomma. Perché lui si era mosso su diversi campi: industriale, politico, sportivo, quindi aveva un modo di agire totalmente diverso dai presidenti attuali".