Milan fuori dal settlement agreement, Bellinazzo: "Anche senza coppe europee dovrà avere equilibrio, ma dispone di margini superiori rispetto ad altri"

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Ai microfoni di Radio Tutto Napoli il collega ha fatto il punto sui conti delle squadre di Serie A, parlando anche di Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto il punto sui conti delle squadre di Serie A considerando il fatto che alcune di queste sono sotto la lente di ingrandimento della UEFA. In merito a questo discorso il collega è partito analizzando prima la situazione della Roma: "I giallorossi avevano sottoscritto un settlement agreement nel 2022 con la UEFA, così come avevano fatto Inter e Milan. Mentre Inter e Milan sono stati promossi dalla UEFA, la Roma è stata bocciata perché ha superato il limite dei 60 milioni e è riuscita a realizzare entro il 30 giugno le plusvalenze previste. La Roma dovrà quindi firmare un nuovo settlement agreement e affrontare ulteriori sanzioni", le sue parole.

E il Milan? Il giornalista approfondisce: "Il Milan non è più sottoposto a settlement agreement. Anche senza coppe europee dovrà mantenere equilibrio nei conti, ma dispone certamente di margini superiori rispetto ad altri club".