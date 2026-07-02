Inchiesta escort, avanti con gli interrogatori: oggi sentiti Maldini e Bonifazi. Venerdi tocca a Bastoni
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Oggi sono stati interrogati Daniel Maldini e Bonifazi nell’ambito dell’inchiesta escort a Milano
Dopo il caos che scoppiato due giorni fa per la vicenda di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter indagato per prostituzione minorile, oggi ci sono stati due interrogatori in una caserma della Guardia di Finanza. Come rivela Repubblica infatti, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi sono stati ascoltati dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Alberini.
Per quanto riguarda Bastoni invece, è fissato a venerdi il suo interrogatorio. Il difensore nerazzurro è accusato di prostituzione minorile per aver avuto, nel 2020, rapporti sessuali con una ragazza di 17 anni e 8 mesi la quale, in cambio, avrebbe ricevuto 'utilità'.
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