Ramazzotti: "Ora Amorim potrebbe anche chiedere di acquistare un centrale, utilizzando De Winter sul centro-destra"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle richieste di Amorim a Cardinale per il calciomercato del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle richieste di Amorim a Cardinale per il calciomercato del Milan: "In difesa la partenza di Tomori crea un buco nel reparto perché manca un elemento, anche a livello numerico. Amorim ha utilizzato Gabbia e De Winter come centrali della linea a tre, Pavlovic e Diawara sul centro-sinistra, mentre Gila e il partente Tomori sul centro-destra.

E' proprio in quest'ultima posizione che serve un acquisto, un elemento che sia capace di impostare in maniera pulita l'azione, che sia aggressivo e che sappia accompagnare l'azione velocizzandola. Nel calcio di Amorim la costruzione da dietro è fondamentale e Tomori non è certo un "maestro" con il pallone tra i piedi. In più tende ad abbassarsi, a sentirsi più sicuro quando non va a prendere avversari più veloci a diversi metri dall'area di rigore. Per conferma ricordate l'espulsione contro il Sassuolo, nel finale dello scorso campionato, che è costata tantissimo in termini di punti per la qualificazione alla Champions. L'inglese ha le valigie pronte e vedremo chi lo sostituirà. In teoria l'ex allenatore dello United potrebbe anche chiedere di acquistare un centrale, utilizzando De Winter sul centro-destra, posizione che ha ricoperto con Allegri la passata stagione".