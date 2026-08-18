È Bobby Gardiner ad aver proposto Samuele Ricci al Como

È Bobby Gardiner ad aver proposto Samuele Ricci al ComoMilanNews.it
Oggi alle 21:35Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews

Tra i giocatori in uscita dal Milan c'è anche Samuele Ricci, appena un anno dopo dal suo arrivo dal Torino. Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato di come il centrocampista sia stato proposto al Como dal dirigente rossonero Bobby Gardiner.

“Ricci è stato proposto dal Milan, nella figura di Bobby Gardiner in una lista di calciatori fuori progetto che il Milan sta praticamente offrendo in giro ai club. C’è chi è totalmente tagliato fuori, tutti i nomi fatti in questi giorni, mentre Ricci rientra in una categoria diversa, ovvero quei giocatori che se dovessero ricevere un’offerta potrebbero partire. Il Como è interessato, ma vuole fare un prestito o secco o con diritto. Il Milan vuole l’obbligo, vuole la garanzia che il giocatore venga venduto per poi anche reinvestire. C’è anche questo discorso formula da andare ad inquadrare”.