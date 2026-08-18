Live MN MN - Milan, in corso le visite mediche di Diego Moreira

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Diego Moreira, nuovo colpo di mercato del Milan, sbarca a Milano per le visite mediche e la firma. Clcca F5 per aggiornare la pagina

Amici e amiche di Milannews.it, oggi vi racconteremo in diretta la prima giornata a Milano di Diego Moreira, ultimo colpo di mercato del Milan che lo ha preso a titolo definitivo dallo Strasburgo. Dopo lo sbarco a Linate intorno alle 12, il giocatore belga andrà subito alla Madonnina per svolgere le visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto con il club rossonero. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità. Restate con noi!!!

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12.13 - MILAN, MOREIRA ALLA CLINICA "LA MADONNINA": AL VIA LE VISITE MEDICHE

Dopo essere sbarcato a Linate, Diego Moreira si è recato subito alla clinica "La Madonnina" di Milano dove è arrivato pochi minuti fa. Il giocatore belga, che il Milan ha preso a titolo definitivo dallo Strasburgo, si sottoporrà ora alla visite mediche di rito con il club rossonero e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con il Diavolo.

11.46 - MILAN, DIEGO MOREIRA ARRIVATO A MILANO

Il volo privato proveniente da Strasburgo con a bordo Diego Moreira, quarto colpo del mercato estivo del Milan, è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Linate. Ora il giocatore belga si recherà subito alla alla clinica "La Madonnina" di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il club rossonero. Più tardi firmerà invece il suo nuovo contratto con il Diavolo.

11.32 - MILAN, IL PROGRAMMA ODIERNO DI DIEGO MOREIRA

Diego Moreira sarà il quarto acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il belga arriverà a Milano alle ore 12 presso l'aeroporto di Milano Linate. Il classe 2004, poi, andrà subito a svolgere le visite mediche di rito presso la clinica "La Madonnina" e ad ottenere l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano. Successivamente ci sarà la firma sul contratto.

11.19 - MILAN, LE CIFRE DELL'AFFARE MOREIRA

Fabrizio Romano, esperto di mercato, sii è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, esterno belga nuovo acquisto del Milan: "L'operazione Diego Moreira avrà queste cifre: 50 milioni di euro di parte fissa più dei bonus molto importanti che potrebbero far arrivare a toccare la cifra totale del pacchetto di 65-66 milioni di euro con una grossa percentuale sulla futura rivendita; saremo più precisi nelle prossime ore, ma lo Strasburgo, che chiedeva 70 milioni di euro per lasciare partire Moreira, incasserà più o meno quei soldi".

11.00 - MILAN, ALTRO COLPO CHIUSO: ECCO DIEGO MOREIRA

Dopo Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara, il Milan ha chiuso nelle scorse ore un nuovo colpo, vale a dire Diego Moreira, 22enne che arriva dallo Strasburgo per una oltre 50 milioni di euro con i bonus. La trattativa è stata condotta in prima persona da Gerry Cardinale che ancora una volta ha voluto accontentare Ruben Amorim che stravede per il giovane talento belga che nel suo 3-4-2-1 può essere impiegato sia come esterno a tutta fascia che da trequartista.