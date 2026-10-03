MN - Ambrosini: “Pulisic estremamente funzionale, può risolvere tanti problemi ad Amorim”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini. Questo un estratto delle sue parole.

Quanto gira attorno a Pulisic questa stagione, quanto è importante ritrovare il miglior Pulisic, quello della prima parte di stagione dello scorso anno?

"Per me a livello di qualità e di caratteristiche è un giocatore estremamente funzionale perché il Milan ha avuto un problema in queste prime partite nei due che giocano dietro la prima punta. Lì ha provato a cambiare tanto ma ha trovato poca qualità secondo me a parte che con Cisse che ha dato una grossa mano. Per il resto lì ha avuto problemi e Pulisic glie li può risolvere"