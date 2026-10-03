Maldini in Nazionale? Bierhoff: "Ho fatto il tifo per lui, ho visto quanta grinta era pronto a mettere per il calcio italiano"

A Trento è iniziato il Festival dello Sport. Nel corso del panel "Una vita da centravanti" - tenutosi presso il Teatro Sociale di Trento - ha parlato ai microfoni di TuttomercatoWeb.it l'ex attaccante di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff. Ecco un estratto delle sue parole su Paolo Maldini e del mancato impiego nel calcio italiano, sfumato insieme a Leonardo a inizio estate:

"Con Paolo abbiamo parlato spesso al telefono, gli ho raccontato la mia esperienza, ho fatto il tifo per lui, ho visto quanta grinta era pronto a mettere per la rifondazione del calcio italiano. Aveva le idee chiare, ma fin dall'inizio ho detto che devi sentire anche un sistema che sia disposto a seguirti, anche in misure che possono fare male. Lui probabilmente non ha sentito questo".