Rabiot: "Donnarumma ha fatto una partita incredibile, noi felici di avere Zidane in panchina"
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Le parole di Adrien Rabiot a Rai Sport nel post partita di Francia-Italia 1-1. Ecco il pensiero del giocatore rossonero e della Francia
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e faro della Nazionale francese ha parlato così poco fa a Rai Sport dopo il pareggio contro l'Italia per 1-1. Queste le dichiarazioni del numero 12 milanista nel post gara:
Su Donnarumma e le sue parate
"Ha fatto una partita incredibile, bravi tutti, si sono difesi bene ed è andata così, peccato il risultato ma abbiamo giocato bene con grande orgoglio, va bene così".
L'identità della Francia con Zidane
"Vogliamo giocare aggressivi e sempre offensivi, essere pericolosi. Facendo così avremo piacere a giocare tutti insieme, lo abbiamo fatto vedere in parte stasera. Voglio fare i complimenti all'Italia, perchè non è sicuramente un momento facile, noi dovremo proseguire il nostro lavoro..".
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