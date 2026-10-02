Rabiot: "Donnarumma ha fatto una partita incredibile, noi felici di avere Zidane in panchina"

Le parole di Adrien Rabiot a Rai Sport nel post partita di Francia-Italia 1-1. Ecco il pensiero del giocatore rossonero e della Francia

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e faro della Nazionale francese ha parlato così poco fa a Rai Sport dopo il pareggio contro l'Italia per 1-1. Queste le dichiarazioni del numero 12 milanista nel post gara:

Su Donnarumma e le sue parate

"Ha fatto una partita incredibile, bravi tutti, si sono difesi bene ed è andata così, peccato il risultato ma abbiamo giocato bene con grande orgoglio, va bene così".

L'identità della Francia con Zidane

"Vogliamo giocare aggressivi e sempre offensivi, essere pericolosi. Facendo così avremo piacere a giocare tutti insieme, lo abbiamo fatto vedere in parte stasera. Voglio fare i complimenti all'Italia, perchè non è sicuramente un momento facile, noi dovremo proseguire il nostro lavoro..".