Gozzini: "Per Cisse c’è il vantaggio del ruolo: la sinistra della trequarti gli appartiene naturalmente"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul dualismo del Milan tra Moreira e Cisse..

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul dualismo tra Moreira e Cisse: "Solo nel mese di ottobre i rossoneri sfideranno, in sequenza, Sassuolo, Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna e Inter. Il ballottaggio interno tra Moreira e Cisse va oltre il premio per la prossima partita: chi uscirà vincitore potrà ritagliarsi spazio subito e magari una parte da protagonista anche in futuro. Entrambi lo sono stati per poi finire di nuovo tra le comparse: Cisse è stata la rivelazione di inizio campionato, con il primo gol rossonero della stagione al Torino e il bis in casa della Juventus. Il momento decisivo è stato nella trasferta di Roma con la Lazio: Cisse titolare ma senza gol e spunti e Moreira che subentra con la doppietta salva risultato. Contro il Lecce, partita successiva, Cisse è poi rimasto per novanta minuti in panchina. Lo spazio concesso a Moreira, ventuno minuti finali, è stato invece riempito con un altro gol, il terzo, che fa dell’esterno ex Strasburgo il capocannoniere rossonero.

Oggi ripartono alla pari, senza neppure un vantaggio temporale: entrambi sono impegnati con le nazionali. Tutti e due in campo lunedì 5 ottobre prima di ripresentarsi a Milanello il giorno successivo. Per Cisse c’è semmai il vantaggio del ruolo: la sinistra della trequarti gli appartiene naturalmente; per Moreira quello dell’entusiasmo e dei gol, anche se verrebbe impiegato in una zona di campo meno congeniale. Chi la spunta subito, potrà essere un nuovo titolare del futuro".