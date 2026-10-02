News Il Milan pareggia 1-1 il test con il Padova: in gol Ossola. Ora due giorni di riposo

Il Milan ha chiuso la settimana corta di allenamenti con l'amichevole a porte chiuse con il Padova: 1-1 il risultato, gol di Ossola

Il Milan ha appena concluso la sua breve settimana di allenamento, cominciata martedì scorso e con i ranghi ridotti per via dei tanti calciatori impegnati con le Nazionali. I lavori si sono conclusi con un'amichevole a Milanello contro il Padova, squadra di Serie B, che è terminata da pochi minuti e che si è conclusa con il punteggio di 1-1. Per i rossoneri rete di Lorenzo Ossola nella ripresa, pareggio di Sgarbi nel finale per i veneti.

MILAN-PADOVA, LOFTUS A SEGNO: MINUTI PER CHI HA GIOCATO MENO

Nel primo tempo Ruben Amorim decide di schierare il miglior undici possibile, considerata anche l'assenza di Saelemaekers per infortunio. I rossoneri si schierano in campo così, con Tomori schierato terzino e la difesa a quattro: P.Terracciano; Tomori, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara; Loftus-Cheek, Comotto, F. Terracciano; Hutchinson, Idrissi, Pulisic. Schieramento particolare e sperimentale che comunque non limita le occasioni del Diavolo che va vicino al vantaggio con tutti e tre i calciatori offensivi: bravo il portiere Sorrentino a negare la gioia del gol. Nella ripresa Amorim fa solo due cambi: ingresso per Ossola e Nirash Perera al posto di Idrissi e Hutchinson. Il Milan continua ad attaccare finchè al 24° arriva la rete di Ossola: diagonale su assist di Loftus-Cheek. Nel finale entra anche Silvano Vos, che ben si sta comportando con Milan Futuro in questo avvio di stagione, ma arriva anche il pareggio di Sgarbi di testa. Un buon test utile per mettere minuti nelle gambe e mantenere il ritmo partita.

MILAN, ORA DUE GIORNI DI RIPOSO

Con l'amichevole contro il Padova si conclude la settimana di lavoro e ora i giocatori rimasti a Milano avranno il weekend di riposo. La ripresa delle sessioni di allenamento è fissata per la giornata di lunedì, quando si inizierà a preparare finalmente il prossimo impegno contro il Sassuolo, domenica 11 alle ore 18. Le cose inizieranno a farsi più serie tra martedì e mercoledì quando saranno già tornati a pieno regime parte dei Nazionali.