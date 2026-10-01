Primo Piano MN - Pulisic: "Sono molto contento qui e voglio continuare al Milan. Ho un bel rapporto con Amorim"

Christian Pulisic parla del rinnovo, del gol e dei primi mesi di lavoro con Ruben Amorim

In occasione del Meet&Greet con i tifosi rossoneri presso il Milan Store di San Siro, Christian Pulisic ha riposto alle domande dei giornalisti presenti per l’evento. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Come stai? Hai avuto un avvio di stagione un po’ particolare dopo l’infortunio che hai rimediato al Mondiale… Però nelle ultime uscite ti abbiamo visto bene e sei anche tornato al gol.

“Sì, mi sento molto bene dopo questo gol. È stato un bel gol. Mi sento bene anche nelle gambe, dopo questo infortunio sto cercando di trovare la mia forma”.

Cosa ti piace di Amorim?

“È molto positivo fino ad ora. Stiamo lavorando molto bene come squadra e si è visto nell’ultima partita. Ho un bel rapporto con lui, molto positivo”.

Sul contratto in scadenza:

“Posso dire solo che sono molto contento a Milano e al Milan in questo momento e anche per il prossimo futuro. Non sto pensando al rinnovo ma sono molto contento qui e voglio continuare qui a Milano”.

Ne state parlando del rinnovo?

“Sì (ride, ndr)”.

La squadra come prende la presenza costante di Gerry Cardinale a Milanello e allo stadio? Ti ha dato qualche consiglio?

“Quest’anno l’ho visto di più. Sta lavorando bene, è sempre lì. Ci dice che abbiamo sempre il suo supporto e in questa stagione sta andando bene secondo me”.

Amorim ci aveva detto che Pulisic era arrabbiato perché non giocava all’inizio, poi sei tornato e sei stato subito decisivo…

“È stato un po’ strano per me ad inizio stagione… È chiaro che voglio sempre giocare, non è che sono molto incazzato con lui o con la squadra (ride, ndr). Però voglio giocare sempre. Stavo tornando da questo infortunio, però ora mi sento bene e spero di poter giocare un po’ di più (ride, ndr)”.

In futuro vorrai indossare la maglia numero 10 del Milan?

“Non ci ho pensato a questo, sono molto contento con la 11”.

Hanno paragonato il tuo gol contro il Lecce ad una rete di Roberto Baggio… Ti fa piacere?

“Sì, è un onore”.

Ora arrivano nove partite in un mese. Cosa prova un giocatore in queste situazioni?

“Arriva un momento molto importante per tutti noi, giochiamo ogni 3 giorni. Bene, ora voglio giocare perché ci sono tante partite”.

Ora Musah è praticamente uno dei titolari a centrocampo…

“Quest’anno ho visto che lui è migliorato tanto. Gioca molto bene, forse uno dei nostri migliori giocatori quest’anno. Ha giocato a centrocampo in nazionale, fisicamente è molto forte, e anche per i dribbling che fa”.

Devi insegnargli a fare gol:

“(Ride, ndr) Lavoriamo insieme un po’”.

Quanto ti senti sollevato ora che è arrivato finalmente il gol nel 2026?

“È stato un grande sollievo sicuramente, era da un po’ che non segnavo ed è stato molto bello. I primi mesi con Amorim sono andati bene, abbiamo lavorato a questo nuovo sistema di gioco e ho un gran bel rapporto con lui finora. Mi godo questo momento”.

Ci dici una parola buona per Gonçalo Ramos?

“Solo parole buone per lui. Corre per tutta la partita, gioca 90 minuti. Anche come persona è una grande persona e lavoriamo bene insieme”.