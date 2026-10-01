Pellegatti ammette: "Mi ha battuto un po’ il cuore quando ho visto entrare Leao col Portogallo"

Leao lontano dal Milan, per Pellegatti subentra un po' di nostalgia

L'addio di Leao al Milan in estate è stato sicuramente "strano". Dopo tanti anni in rossonero ci si è salutati in modo probabilmente un po' brusco, soprattutto per le dichiarazioni di maggio e giugno del portoghese. Oggi al Galatasaray, Leao è stato convocato da Jorge Jesus per la Nations League col Portogallo: in nazionale continua ad avere i gradi di riserva. Carlo Pellegatti, su Radio 24 durante "Tutti Convocati", parla dell'effetto che gli ha fatto rivedere in campo Leao:

“Mi ha battuto un po’ il cuore quando ho visto entrare Leao. Io ho una linea, salvo qualche eccezione. Sono sempre affezionato al giocatore che ha indossato la maglia del Milan e ho il massimo rispetto. Magari qualcuno gode, fra virgolette, che non segni in Turchia. Io auguro che ritorni, ma non so se ritornerà. Quando è entrato nel Portogallo mi sembrava un giocatore del Milan. È un bravo ragazzo, è dolce, con i suoi hobby… Lo seguo con affetto, che segni tanti gol col Galatasaray. Non tiro contro. Non so se tornerà… Nell’ultimo anno e mezzo l’ho visto giocare una volta da Leao, a Cremona”.