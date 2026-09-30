Primo Piano ESCLUSIVA MN - Testoni (DAZN): "Moreira e Pulisic quasi come Theo e Leao, e Modric è ancora un campione..."

In esclusiva per MilanNews.it le considerazioni di Edoardo Testoni, voce e volto di DAZN in merito al momento dei rossoneri

Edoardo Testoni, noto telecronista di DAZN è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it. Ecco il suo pensiero in merito ai temi di stretta attualità rossonera:

Gonçalo Ramos va supportato

"Non è un attaccante che da solo può inventarti la giocata e fare gol, come Malen per esempio. Ramos ha bisogno della squadra per funzionare, al PSG non erano male i suoi numeri, visto anche quando e quanto giocava dal primo minuto. C'è bisogno di gente che lo possa servire al momento giusto, lui è bravo a giocare di sponda e duettare, ma ha anche bisogno di guardarla la porta".

Il calcio di Amorim

"Credo sia una persona e un allenatore molto intelligente. Ha una sua filosofia calcistica e un modo tutto suo di comunicare, non si sottrae alle risposte vere. Contro il Lecce abbiamo visto un Milan diverso, con Amorim che ha cambiato le carte in tavola. Sarei curioso di vedere la sua evoluzione della sua teoria calcistica, e lo potremo vedere nella gestione di Modric".

Modric può ancora essere utile?

"E' un campione che pretende un certo tipo di calcio. Regge i ritmi del Milan perchè ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune, ma ha bisogno di toccare tante volte la palla. E' ovvio che uno come lui va tenuto sempre in campo".

Dei nuovi arrivati chi ti ha stupito?

"Non è una sorpresa perchè lo aveva già dimostrato alla Lazio. Moreira ha fatto vedere certi lampi e giocate di grande qualità, lui e Pulisic possono essere le frecce offensive di questo Milan. Non vedo una lontananza così netta da ciò che sono stati Leao e Theo".

Jashari-Milan, potrà lo svizzero diventare un punto fermo?

"E' la situazione più complessa. C'è una concorrenza alta in quella zona di campo, e lui mi sembra un giocatore che abbia bisogno di continuità. Dentro il Milan, ad oggi vedo poche chance di valutarlo con continuità".