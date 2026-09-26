Primo Piano ESCLUSIVA MN - Brambati: "De Winter e Jashari devono alzare l'asticella e dimostrare di essere da Milan. Ramos criticato ma è un grande attaccante"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ecco le parole di Massimo Brambati noto opinionista sportivo e procuratore sportivo

In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, Massimo Brambati, noto opinionista sportivo e procuratore sportivo è intervenuto così in merito ai temi legati alla stretta attualità del mondo rossonero. Ecco l'intervista integrale:

Un primo bilancio su Milan di Amorim?

"Il bilancio per ora è sicuramente positivo, perché 11 punti sono un buon bottino per quello che abbiamo visto. Non sono ancora del tutto convinto da Amorim e dalla sua idea di gioco. Ha cambiato mentalità e sta portando qualcosa di diverso rispetto a ciò che aveva Allegri. Gli va dato tempo. Per me deve vincere contro le piccole per restare agganciato alle big, poi capiremo a che punto sarà per poter lottare per tornare in Champions, perché è quello l'obiettivo...".

Il tema Modric: può ancora essere utile a questo Milan?

"Uno come Modric può essere utile se gli metti vicino un giocatore di gamba, cosa per ora non è successa. Ci sono tanti giocatori che devono ancora alzare l'asticella e dimostrare di essere da Milan. Mi vengono in mente De Winter e Jashari..".

E su Gonçalo Ramos? Ultimamente è stato criticato...

"Ramos è un attaccante importante, però deve essere più concreto e riempire più l'area di rigore. Infatti credo che Amorim debba lavorare tanto su questo aspetto, deve metterlo in condizione di far gol. Per me può farne 15|20, ma deve cambiare modo di stare in area".