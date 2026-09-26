Primo Piano Milan, torna di moda Krosche come Head of Football? Dalla trattativa saltata in estate al possibile ritorno di fiamma

Il nome di Markus Krosche è tornato di moda in casa rossonera. Gerry Cardinale potrebbe tornare alla carica in caso di addio all'Eintracht Francoforte

Come scritto da Pietro Mazzara nel suo editoriale di lunedì su MilanNews e confermato nei giorni scorsi anche dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il nome di Markus Krosche potrebbe presto tornare di moda a Casa Milan. Il patron milanista Gerry Cardinale è al lavoro per lavoro per migliorare la struttura del club di via Aldo Rossi e punta a dare al Diavolo un’organizzazione sportiva di livello mondiale. Dopo la rivoluzione estiva, non è un mistero che nell'organigramma rossonero manchi un Head of Football e da giorni il nome del dirigente dell'Eintracht Francoforte viene accostato nuovamente al Milan. Al momento non c'è nulla di concreto, ma la sua candidatura resiste.

KROSCHE-MILAN: ECCO COS'È SUCCESSO DURANTE L'ESTATE

Krosche, si sa, è già stato ad un passo dal club di via Aldo Rossi durante l'estate: i rossoneri hanno infatti portato avanti per diverse settimane una lunga trattativa per portare il tedesco a Casa Milan, ma, quando la chiusura sembrava essere vicina, l'affare è saltato improvvisamente dopo che l'Eintracht si è opposto all'addio del suo dirigente in quanto infastidito dal comportamento del Diavolo che non avrebbe chiesto ai tedeschi la loro disponibilità di trattare con Krosche. Ricordiamo che quest'ultimo avrebbe portato con sé in rossonero anche il suo braccio destro Timmo Hardung come direttore sportivo (anche lui è ancora sotto contratto con il club di Francoforte).

KROSCHE E LE VOCI DI ADDIO. MILAN ALLA FINESTRA?

Dopo la chiusura del mercato, in Germania si è parlato con insistenza del possibile addio di Krosche all'Eintracht: si vociferava infatti che nel suo contratto, che scade nel 2028, ci fosse una clausola che gli permetteva di liberarsi al termine della sessione di calciomercato estivo 2026. Lo scorso 3 settembre si è riunito il consiglio di sorveglianza del club di Francoforte per fare il punto sulla situazione sportiva ed economica della società e si pensava che quello potesse essere il momento dei saluti di Krosche, ma così non è stato. Il dirigente tedesco resta per ora al suo posto, ma le voci sul Milan non si placano e chissà che nelle prossime settimane non possano esserci novità concrete.