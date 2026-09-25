Inchiesta di Molina su RedBird: Cardinale-Mendes, Maldini, perchè Ibra è intoccabile

I punti focali dell'inchiesta del giornalista Romain Molina per quanto riguarda la galassia sportiva di RedBird Capital, fondo proprietario del Milan

Il giornalista sportivo Romain Molina - che nel corso della carriera ha realizzato inchieste molto approfondite per conto del The Guardian, del The New York Times e della BBC - ha condiviso sul suo canale YouTube un video dalla durata di 25 minuti in cui viene illustrato il sistema che sta dietro agli investimenti sportivi di RedBird Capital Partners, fondo di investimento di Gerry Cardinale fondato nel 2014, proprietario dal 2022 del Milan. Abbiamo individuato i punti focali dell'inchiesta che riguardano l'universo rossonero e li abbiamo riportati qui sotto.

CARDINALE VS SCHEINER

Il primo punto di interesse riguarda la relazione tra Gerry Cardinale e Alec Scheiner, ex executive della NFL che è stato per diverso tempo braccio destro del proprietario del Milan nell'ambito degli investimenti sportivi del fondo, guidando anche il controverso progetto Tolosa a partire dal 2020. Nel 2022 Gerry Cardinale compra il Milan Campione di Italia per 1.2 miliardi di euro e arriva fino allo scontro con Scheiner che lo riteneva un investimento sproporzionato, tanto più considerato il massiccio vendor loan concesso dal fondo Elliott. Dopo un anno si arriva alla rottura (quasi) definitiva con Scheiner che spingeva per mettere suoi uomini nel board del club rossonero: nell'estate 2023, la stessa della crepa insanabile con Paolo Maldini, si arriva anche all'addio tra Scheiner e Cardinale. Un addio a metà, secondo Molina, perchè Scheiner istituisce un nuovo fondo (Otro Capital) finanziato da 200 milioni di euro direttamente dalle tasche di RedBird/Cardinale. Un'esperienza finanziaria, quest'ultima, che per Molina ha generato più ombre che luci.

MALDINI E IBRA

Due figure centrali nell'esperienza di RedBird con il Milan, per ragioni profondamente diverse, sono quelle di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. Molina ricostruisce la frattura tra Cardinale e l'ex Capitano e dirigente rossonero. L'origine dello scontro è stata dettata dal fatto che Cardinale volesse inserire uomini del mondo della finanza nei quadri dirigenziali sportivi (un esempio è Billy Beane, Mr Moneyball). Di fronte a queste richieste Maldini si sarebbe sempre impuntato perché non voleva che uomini del mondo finanziario prendessero decisioni sportive. D'altro canto, Molina sottolinea che la posizione di Zlatan Ibrahimovic all'interno di RedBird è praticamente intoccabile: per avere il ruolo di Senior Advisor l'ex calciatore svedese ha investito dei soldi nel fondo e questo agisce come da garanzia per farlo rimanere al suo posto, anche se il suo ruolo non è stato ancora ben definito.

MENDES E PESCIOLINI

A conclusione della sua inchiesta, Romain Molina parla anche di Jorge Mendes. Il giornalista cita come il super-agente portoghese abbia avuto, secondo lui, un ruolo chiave nell'ultima estate rossonera: ha portato Ruben Amorim (che non è assistito da Mendes ma da AS1 Sports, ndr), ha guidato le trattative per Ramos e Moreira da 75 e 60 milioni (Molina nel video fa intendere che la valutazione di Ramos sia stata più alta del reale prezzo di mercato, ndr), ha gestito anche l'uscita di Leao dal club milanista (trasferimento curato dall'avvocato Antonio Leo e dall'agente FIFA George Gardi, ndr). Queste sono le operazioni che cita Molina. E lo fa per denunciare un atteggiamento di Gerry Cardinale, secondo lui tipico dei grandi squali del mondo della finanza di Wall Street: per il giornalista, questi grandi manager che dominano il loro settore si ritrovano come dei pesciolini in un oceano quando si tuffano nell'industria del calcio europeo. Ed è per questo motivo - continua Molina - che Cardinale si affida a personalità come Jorge Mendes: pensa così di evitare a tutti i costi il fallimento di un suo investimento che la sua mentalità da grande squalo di Wall Street non riesce a concepire.