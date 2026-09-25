Pellegatti sottolinea: “Alla prossima sosta capiremo molte più cose, lì il primo vero giudizio”

Pellegatti sottolinea: “Alla prossima sosta capiremo molte più cose, lì il primo vero giudizio”MilanNews.it
Oggi alle 00:24News
di Andrea La Manna
Pellegatti sottolinea che la prima vera valutazione della squadra e del lavoro di Amorim si potrà fare solo dopo la prossima sosta nazionali.

Nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, quest'ultimo ha parlato della vera valutazione della squadra e del lavoro di Amorim che si potrà fare più approfonditamente alla prossima sosta nazionale. Queste le sue parole.

"Io sospenderei il giudizio sul Milan e su Amorim a dopo la seconda sosta. Sarà passato un periodo un po' lungo, però le nove partite dall'11 ottobre all'8 novembre, prima dell'altra sosta, ci diranno la gestione delle rotazioni, la gestioni delle nove partite di Amorim, la qualità della rosa oltre il 13° e il 14° componente".