Nations League, terminate le gare di oggi: tutti i risultati
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Tutti i risultati delle otto partite di oggi della Uefa Nations League.
Terminate le partite di oggi della Uefa Nations League, questi sono tutti i risultati.
NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI
ANDORRA - MALTA 1-2
17' Lopez
36' Cardona
81' Teuma
OLANDA - GERMANIA 1-1
32' Nmecha
91' Gakpo
SERBIA - GRECIA1-2
4' Zivkovic
74' Tzolis
94' Douvikas
NORVEGIA - DANIMARCA 3-2
14' Bobb
18' Haaland
25' Damsgaard
60' Hojlund
74' Haaland
PORTOGALLO - GALLES 1-0
22' Felix
AUSTRIA - ISRAELE 2-1
43' rig. Schmid
55'Abu Farchi
90' Mwene
93' Kalajdzic
KOSOVO - IRLANDA 1-0
83' Muriqi
LIECHTENSTEIN - LITUANIA 0-2
53' Michelbrink
66' Dolznikov
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News
Pedullà: “Ho criticato Amorim per la formazione contro il Benfica, la partita meritava un’attenzione diversa”
Sabatini si domanda: “Perché Camarda impiegato così poco? Le parole di Amorim quest’estate erano sembrate chiare”
Scesi Furlani e Ibrahimovic, si affolla il carro di Cardinale. Krosche è una buona idea. Dopo la sosta, ripartire da 11 titolari. Sparire in Arabiadi Luca Serafini
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1 Scesi Furlani e Ibrahimovic, si affolla il carro di Cardinale. Krosche è una buona idea. Dopo la sosta, ripartire da 11 titolari. Sparire in Arabia
2 Sabatini si domanda: “Perché Camarda impiegato così poco? Le parole di Amorim quest’estate erano sembrate chiare”
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Primo PianoMilan, la verità su André: "Aveva parlato con Ibra e Modric. I contratti erano già tutti firmati"
Carlo PellegattiAmorim, umile quindi intelligente. Alla vigilia dell’esame di maturità. Brutto calendario. La solita sfortuna. Giorgio Furlani, addio!
Pietro MazzaraL'atto di Amorim: cambiare per arrivare al risultato. Krosche può tornare in auge per il ruolo di ds?
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