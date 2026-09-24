Nations League, terminate le gare di oggi: tutti i risultati

Nations League, terminate le gare di oggi: tutti i risultatiMilanNews.it
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Ieri alle 23:24News
di Andrea La Manna
Tutti i risultati delle otto partite di oggi della Uefa Nations League.

Terminate le partite di oggi della Uefa Nations League, questi sono tutti i risultati. 

NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI

ANDORRA - MALTA 1-2
17' Lopez
36' Cardona
81' Teuma

OLANDA - GERMANIA 1-1
32' Nmecha
91' Gakpo

SERBIA - GRECIA1-2
4' Zivkovic
74' Tzolis
94' Douvikas

NORVEGIA - DANIMARCA 3-2
14' Bobb
18' Haaland
25' Damsgaard
60' Hojlund
74' Haaland

PORTOGALLO - GALLES 1-0
22' Felix

AUSTRIA - ISRAELE 2-1
43' rig. Schmid
55'Abu Farchi
90' Mwene
93' Kalajdzic

KOSOVO - IRLANDA 1-0
83' Muriqi

LIECHTENSTEIN - LITUANIA 0-2
53' Michelbrink
66' Dolznikov