Matri difende Amorim: "Troppe critiche su di lui e sul Milan"

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Alessandro Matri prende le difese del Milan e soprattutto di Ruben Amorim, tecnico rossonero

In questo inizio di stagione Ruben Amorim si è scontrato con la realtà del calcio italiano, dovendo fronteggiare le prime critiche per alcune scelte di formazione. Il tecnico protoghese è rimasto (giustamente) sempre fedele alla sua filosofia e già nell'ultima partita contro il Lecce si è visto un Milan in grande crescita. Negli studi di DAZN, intervenuto come ospite, l'ex centravanti Alessandro Matri ha preso le difese dell'allenatore rossonero.

TROPPE CRITICHE SU MILAN E AMORIM

Il commento di Alessandro Matri in difesa di Ruben Amorim: "Ci sono troppe critiche secondo me sul Milan e su Amorim. Si possono giudicare delle scelte per noi sbagliate come preferire Estupinan a Moreira, però ci sono anche delle questioni di equilibrio che Amorim conosce meglio di noi. C’è stato l’inserimento di Rabiot un po’ più in ritardo a causa dei Mondiali. C’è Gonçalo Ramos che sta facendo fatica ad inserirsi. Ci sono tante dinamiche, lui è un allenatore nuovo in un campionato nuovo per lui. Ci sono anche dei giocatori alla prima esperienza. Ha perso una partita. Secondo me sono state valutate tanto le sue scelte. Poi ha ottenuto comunque risultati con i subentrati, fa parte del gioco e del percorso di un allenatore per poi capire qual è la soluzione migliore”.