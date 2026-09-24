Francia, Rabiot chiaro: "Sia con Deschamps, sia con Zidane l'obiettivo resta il massimo livello"

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Le dichiarazioni in conferenza stampa di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, alla vigilia della sfida tra Turchia e Francia

Adrien Rabiot ha guadagnato la convocazione anche con il nuovo CT della Francia Zinedine Zidane. Il centrocampista rossonero è stato per larghi tratti dei 12 anni di Deschamps un perno della Nazionale e ora vuole esserlo anche in questo nuovo ciclo che parte domani sera in Nations League contro la Turchia fuori casa. Di seguito alcune dichiarazioni di Rabiot in conferenza stampa su Zidane alla vigilia della partita.

Cos'è cambiato con Zidane?

"Alcuni giocatori, per cominciare. Modi di fare diversi, sedute d'allenamento diverse, idee diverse. Tante cose su cui abbiamo lavorato all'interno del gruppo con il mister. Ma, sia con Didier Deschamps sia con Zinédine Zidane, l'obiettivo resta rappresentare la Francia al massimo livello"

Zidane ha uno status superiore rispetto ai giocatori?

"In un certo senso è così. Conosciamo benissimo la sua importanza nel calcio francese e la sua aura. Occupa uno spazio enorme e la gente si aspetta molto da lui. Dal canto suo, però, cerca di mettersi in disparte il più possibile, facendo in modo che si parli soprattutto dei calciatori. E questo, a volte, ci permette di stare più tranquilli (sorride)