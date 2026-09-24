Lutto nel mondo dello sport: è morta Elena Pero, storica voce del tennis

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Il mondo del giornalismo sportivo piange una delle sue voci più rinomate: è morta oggi all'età di 60 anni Elena Pero, storica telecronista di Sky Sport per il tennis. Allieva del grande Rino Tommasi, ha lavorato nella famiglia di Sky per oltre 25 anni prima per Tele + e poi per Sky Sport. Nella sua carriera il suo commento posato e mai sopra le righe ha accompagnato la più grande era del tennis al tempo delle gesta dei tre grandi Federer, Nadal e Djokovic. Negli ultimi anni raccontava con passione la crescita del movimento italiano grazie a Jannik Sinner e a tutti gli altri tennisti azzurri che stanno ottenendo incredibili successi. L'ultima commovente telecronaca, come sempre in compagnia dell'amico Paolo Bertolucci, dal tempio di Wimbledon dove Sinner ha alzato il suo secondo titolo consecutivo.

La redazione di MilanNews.it, in queste ore difficili, esprime la sua vicinanza al marito Sergio, alla figlia Martina e a tutta la famiglia di Elena, come pure a tutti i colleghi della redazione di Sky Sport. Ciao Elena, grazie della tua voce.