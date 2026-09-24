Primo Piano Cardinale cambia ancora, ma con un piano già delineato. Il punto sull'Head of Football del Milan

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Gerry Cardinale, dal 25 maggio 2026, ha preso in mano in prima persona le redini del Milan. E la rivoluzione non è ancora terminata.

Gerry Cardinale, dal 25 maggio 2026, ha preso in mano in prima persona le redini del Milan, rivoluzionando la maggior parte dell'assetto societario e sportivo del club. Secondo il Corriere dello Sport, però, non è finita qui. Con il passare dei mesi, infatti, "la sua intenzione - si legge sul quotidiano romano - è quella di affidare il progetto sportivo ad un suo uomo di grande fiducia".

DUE PRECISAZIONI

Una prima specifica è d'obbligo: non si tratterà di delegare, come è successo in passato con l'era nefasta di Furlani, il quale è stato appena escluso dal Consiglio d'Amministrazione rossonero dopo il licenziamento di maggio. Il tutto, infatti, "consisterà nel nominare un head of football, cioè una figura che sia a capo dell'intera area sport e che faccia le veci del proprietario a Milano, stando vicino all'allenatore, presentandosi tutti i giorni a Milanello e gestendo in prima persona il calciomercato". Seconda precisazione: il tutto avverrà sempre mantenendo la linea tracciata, in questi mesi, da Cardinale stesso.

HEAD OF FOOTBALL MILAN: I NOMI

C’è già una certezza: non sarà Ibrahimovic; lo svedese è un dipendente di RedBird e non un dirigente del club rossonero. E tale rimarrà. L’area sportiva milanista sarà affidata, in tempi anche piuttosto rapidi, ad un nuovo nome. Secondo il Corriere dello Sport, Krösche dell'Eintracht è uno dei candidati.