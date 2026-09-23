Pavlovic è una certezza: il Milan lavora per il rinnovo al doppio dello stipendio

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Non solo Rabiot e Pulisic, il Milan lavora alacremente anche al rinnovo di Strahinja Pavlovic: servirà un adeguamento importante

Il Milan approfitterà di questa pausa, quest'anno anche più lunga del solito, per avviare i discorsi legati ad alcuni rinnovi di contratto. I più chiacchierati sono senza dubbio quelli relativi ad Adrien Rabiot e Christian Pulisic (LEGGI QUI l'indiscrezione di MilanNews.it) ma la Gazzetta dello Sport oggi cita un altro giocatore per cui il club rossonero vuole muoversi per tempo e blindarlo definitivamente: il difensore serbo Strahinja Pavlovic.

PAVLOVIC È UNA CERTEZZA DEL MILAN

Si può dire, a due anni dal suo arrivo al Milan dal Salisburgo, che oggi Strahinja Pavlovic è una certezza del Milan. Il primissimo anno era stato con diversi alti e bassi, anche a causa del cambio di progetto in corsa tra Fonseca e Conceiçao; il secondo con Allegri e la difesa tre lo ha visto prendersi tanto spazio. Uno spazio che sta mantenendo anche nella linea a tre di Amorim. Pur non essendo il prototipo ideale di giocatore per lo stile dell'allenatore portoghese, Pavlovic è l'unico giocatore di movimento insieme a De Winter a non aver saltato nemmeno un minuto in stagione. Ciò è anche dovuto al fatto che non ci sono poi così tante alternative ma il fatto che il serbo sia un punto fermo del Milan è evidente.

MILAN LAVORA AL RINNOVO DI PAVLOVIC AL DOPPIO DELLO STIPENDIO

A oggi la situazione contrattuale di Strahinja Pavlovic è abbastanza tranquilla. La scadenza del suo accordo con il club rossonero è fissata al 2028 ma c'è la possibilità di estendere automaticamente fino al 2029. Il club però non ha intenzione di aspettare oltre e vuole portarsi avanti. In questo senso è pronto a mettere sul piatto un'offerta importante: rinnovo fino al 2031 a 3,5 milioni a stagione, praticamente il doppio rispetto agli 1,7 che incassa in questa fase. Una proposta importante che non dovrebbe aver problemi a essere accettata da Pavlovic che a Milano si trova benissimo, lui e la sua famiglia: hanno anche comprato casa. Un accordo che servirà anche per allontanare voci di un addio, dopo che nell'estate il giocatore ha rispedito al mittente alcuni interessamenti della Premier League.