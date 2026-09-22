Primo Piano Milan, come stanno andando i prestiti? Athekame già imprescindibile, sorpresa Fofana

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Come stanno andando i giocatori del Milan in prestito? L'analisi nome per nome

Pausa nazionali, si può respirare un attimo prima del tour de force che aspetterà il Milan al ritorno in campo ad ottobre tra Serie A ed Europa League, con i rossoneri che curiosamente continueranno a giocare più in trasferta che in casa. È anche il momento adatto per capire come stanno andando i numerosi giocatori prestati dal Milan durante l'estate: degli "epurati" solo Leao è stato ceduto a titolo definitivo, tutti gli altri invece sono stati ceduti in prestito.

IL MILAN IN PRESTITO: ATHEKAME

Ceduto al Lione in prestito secco

È di gran lunga quello che ha iniziato meglio tra i giocatori che il Milan ha mandato in prestito: ha trovato subito spazio nella squadra allenata da Fonseca, andando in gol due volte e fornendo due assist. Sempre titolare in tutte e cinque le partite di Ligue 1, sta mostrando segnali di crescita molto incoraggianti. Quello che non è riuscito a Fonseca da allenatore del Milan evidentemente sta riuscendo da allenatore del Lione. Il terzino svizzero in questo momento è uno dei titolarissimi della squadra francese: utilizzo fisso e apporto importante in fase offensiva.

IL MILAN IN PRESTITO: NKUNKU

Ceduto al Lipsia in prestito oneroso (4 milioni di euro) con diritto di riscatto (28 milioni di euro)

Cinque partite tra Bundesliga e Champions League, 309 minuti totali, un gol ed un assist. Tranne che contro il Gladbach è sempre stato titolare, sia in Bundes che in Champions contro il Como. In Europa ha giocato probabilmente la sua partita più negativa, nonostante l'assist per l'unico gol dei tedeschi. In Germania ha segnato contro l'Amburgo e gli hanno annullato un gol nell'ultima sfida contro il Leverkusen. Gioca da seconda punta/trequartista proprio come faceva anni fa prima di passare al Chelsea. Sta trovando quella continuità che l'anno scorso gli era mancata in rossonero.

IL MILAN IN PRESTITO: FOFANA

Ceduto al Siviglia in prestito secco

Quattro partite in Liga, 276 minuti e addirittura un gol nella sconfitta contro il Barcellona nell'ultima giornata. Il francese è stato buttato subito nella mischia e ha dimostrato di essere un calciatore stravagante, ma interessante. È già un idolo per i tifosi del Siviglia ed ha già iniziato tre partite da titolare. In Spagna può rinascere calcisticamente dopo due anni al Milan in chiaroscuro.

IL MILAN IN PRESTITO: GIMENEZ

Ceduto al Porto in prestito con diritto di riscatto (circa 18 milioni) che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Tre partite tra campionato e Champions, solo 60 minuti di gioco ed un gol su rigore contro il Casa Pia. Il messicano è stato buttato nella mischia solo negli ultimi 15-20 minuti di gioco finora: evidentemente la condizione fisica dopo l'infortunio estivo non è ancora delle migliori. Importante però che abbia trovato il gol: ancora un po' e sarebbe passato un anno dall'ultima rete segnata col Milan, contro il Lecce in Coppa Italia. Per ora rendimento poco incoraggiante.

IL MILAN IN PRESTITO: RICCI

Ceduto al Como in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto a 22 milioni più circa 2 milioni di bonus

Quattro partite tra Serie A e Champions, 70 minuti totali. È evidente che al momento per Fabregas è solo una riserva, anche se nell'ultima sfida contro il Frosinone (persa dai lariani 2-0) è subentrato all'intervallo e ha giocato per un tempo intero. Vedremo se dopo la sosta crescerà il suo minutaggio, soprattutto perché il Como quest'anno fa la Champions League.

IL MILAN IN PRESTITO: KOSTIC

Ceduto in prestito secco allo Sparta Rotterdam

Dopo un pre stagione pieno di speranze il montenegrino è stato mandato in Olanda per giocare con continuità. Tre partite e 45 minuti totali, ma il minutaggio è andato in crescendo: prima 4 minuti, poi 13 e poi 28. In Serbia era già abituato a giocare tra i grandi, vedremo come se la caverà in un campionato europeo di livello superiore. Sarà importante che trovi molto spazio e minuti.