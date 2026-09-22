Milan, Pulisic si è finalmente sbloccato: ora la sosta per ritrovare il vero Capitan America. E sul rinnovo...

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Domenica contro il Lecce, Pulisic è tornato al gol dopo 266 giorni. Sullo sfondo c'è sempre anche la questione del rinnovo di contratto

Dopo un lunghissimo digiuno durato ben 266 giorni, domenica contro il Lecce, Chistian Pulisic è tornato finalmente a segnare in una gara ufficiale. L'attaccante americano ha vissuto finora un 2026 per nulla semplice, condizionato anche da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di rendere al meglio sia con la maglia del Milan che con quella degli Stati Uniti. Ora per fortuna il peggio sembra essere alle spalle e, dopo le ottime cose fatte vedere contro Lazio e Benfica, due giorni fa è arrivata finalmente quella rete che mancava da troppo tempo.

PULISIC E LA SOSTA A MILANELLO PER TORNARE AL 100% DELLA FORMA

Come spiega stamattina Tuttosport, Pulisic sta bene fisicamente e la posizione che gli ha trovato Ruben Amorim in campo sembra essere perfetta per esaltare le sue caratteristiche. L'esultanza rabbiosa dopo il gol al Lecce testimonia bene quanto stesse soffrendo per questo digiuno infinito. Ora che si è sbloccato, Capitan America vuole sfruttare al massimo questa sosta in cui non è stato convocato dalla sua nazionale per lavorare e arrivare al 100% della forma. Alla ripresa, la squadra rossonera è attesa da un tour de force incredibile tra Serie A ed Europa League (sette partite in 18 giorni) e ci sarà bisogno anche del miglior Pulisic.

RIECCO PULISIC: ORA IL RINNOVO DI CONTRATTO

Tra i più contenti del suo ritorno al gol c'è sicuramente il patron milanista Gerry Cardinale, il quale lo ritiene un elemento fondamentale per il Milan non solo dal punto di vista sportivo, ma anche commerciale visto che è uno dei calciatori più famosi negli Stati Uniti. Sullo sfondo c'è poi sempre la questione che riguarda il suo contratto che è in scadenza il 30 giugno 2027 con opzione unilaterale per il Diavolo di estenderlo fino al 2028. Sempre secondo Tuttosport, la volontà è quella di andare avanti insieme, ma dopo due trattative non finalizzate negli ultimi due anni, chissà che non possa essere decisivo proprio Cardinale che, dopo anni a delegare, da qualche mese si sta occupando in prima persona del club di via Aldo Rossi.