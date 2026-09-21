Il Milan si rialza: con i big è tutta un’altra storia e tutto un altro Diavolo

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Il Milan doveva reagire subito dopo il ko contro il Benfica e lo ha fatto. Basta esperimenti, Amorim ha messo in campo big e si è visto un altro Diavolo

Dopo due pareggi di fila in campionato contro Juventus e Lazio e la brutta sconfitta all'esordio in Europa League contro il Benfica, serviva una reazione immediata da parte del Milan ed è arrivata. I rossoneri hanno battuto 3-0 il Lecce e lo hanno fatto anche grazie alle scelte di Ruben Amorim che stavolta ha deciso di mettere in campo subito quasi tutti i suoi titolarissimi. Rispetto alla gara contro i portoghesi, nella quale aveva fatto un massiccio (ed esagerato) turnover, contro i pugliesi sono tornati dal primo minuto Mario Gila in difesa, Luka Modric e Adrien Rabiot a centrocampo e Christian Pulisic in attacco.

MILAN, IN GOL PULISC, RABIOT E MOREIRA. RAMOS ANCORA A SECCO

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri sera si è visto un bel Milan, anche se ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare. A sbloccare il match è stato l'attaccante americano che è tornato a segnare dopo ben 266 giorni. E lo ha fatto con una rete bellissima: gran lancio in profondità di Pavlovic per il numero 11 milanista che ha controllato al volo con il destro e poi con il sinistro ha battuto Falcone. Il raddoppio è arrivato con Rabiot su assist di Gonçalo Ramos che è stato forse l'unica nota negativa della serata perchè si è sacrificato tanto, ha fatto sponde, ha dialogato bene con i compagni e ha dato una grande mano, ma ha giocato troppo lontano dalla porta e non ha segnato nemmeno ieri. A chiudere la sfida è stato Diego Moreira, al terzo centro in questo avvio di stagione del Diavolo.

TORNANO I BIG E IL MILAN TORNA A VINCERE

Non può essere un caso che il Milan sia tornato a vincere grazie una prestazione più che convincente dopo che Amorim ha messo in campo i suoi big. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma il tecnico portoghese ha finalmente capito che non è pù il momento degli esperimenti e che la squadra ha bisogno di certezze. Ora inizia la lunga sosta per le nazionali, con diversi giocatori rossoneri che sono stati convocati e dunque saranno per un po' di giorni lontano da Milanello. Alla ripresa, il Diavolo è atteso da tante partite in pochi giorni e Amorim avrà bisogno di tutti i suoi ragazzi.