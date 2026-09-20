Esperimenti finiti, il Milan con i big contro il Lecce: obiettivo segnare più gol

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Ruben Amorim ha finito gli esperimenti: oggi contro il Lecce partirà dall'inizio con tutti i big riconosciuti della rosa in campo

Dopo cinque formazioni diverse in altrettante gare ufficiali, oggi arriverà anche la sesta. Si può già affermare perché al 99% scenderà in campo da titolare per la prima volta Christian Pulisic, fino a questo momento ridotto solamente al ruolo di subentrante all'intervallo come capitato sia contro la Lazio a Roma che contro il Benfica in casa in Europa League. In campo rientrano tutti i big e l'obiettivo è quello di segnare di più, specialmente nel primo tempo.

MILAN, ESPERIMENTI FINITI: TORNANO I BIG

Come ricorda oggi il Corriere della Sera, nel meeting consueto che c'è tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale dopo ogni partita, il messaggio del proprietario all'allenatore è che gli esperimenti sono finiti e ora bisogna anche iniziare a raccogliere qualche frutto. Sarà anche per questo incoraggiamento di Cardinale che il tecnico portoghese oggi dovrebbe schierare tutti insieme i titolari: oltre a Maignan e Ramos, riferimenti per la porta e l'attacco, ci sarà un'ossatura ben definita con Gila, la coppia Rabiot-Modric e Pulisic tutti contemporaneamente sul terreno di gioco sin dall'inizio.

ASPETTANDO IL GOL

L'obiettivo primario del Milan questa sera contro il Lecce è trovare continuità in zona gol sin dal primo tempo. Dopo cinque gare ufficiali, sono ancora 0 le reti segnate nella prima frazione di gioco dalla squadra rossonera di Amorim. Per il tecnico si tratta di un evento aleatorio ("È un caso che non abbiamo ancora segnato prima dell’intervallo") ma i numeri dicono diversamente. Specialmente con Christian Pulisic dall'inizio, il portoghese spera di dare una mano anche al suo centravanti da 74 milioni Gonçalo Ramos.