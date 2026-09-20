Ramos per carburare: Pulisic la chiave con il Lecce. Vincere per una pausa tranquilla

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Gonçalo Ramos deve entrare in vena: Pulisic dall'inizio può aiutarlo. Milan, necessario vincere per una pausa tranquilla

Per un attaccante che è stato pagato 75 milioni di euro in estate come Gonçalo Ramos, oggettivamente 1 gol in 5 partite è un po' pochino. Questa mattina la Gazzetta dello Sport prende le difese del portoghese e sottolinea come storicamente abbia fatto fatica a carburare in stagione. Nel primo anno a Parigi si è sbloccato solo alla sesta partita, l'anno successivo addirittura a novembre: ha concluso poi queste annate con 14 e 19 gol rispettivamente. Serve però una risposta concreta sul campo: questa sera con il Lecce i tifosi, ma sicuramente anche Amorim, se la aspettano.

MILAN: RAMOS DEVE CARBURARE, PULISIC LA CHIAVE

In queste prime uscite stagionali, in cui l'intero Milan non ha brillato, il centravanti portoghese Gonçalo Ramos è sembrato troppo spesso un oggetto avulso dalla manovra rossonera. Questo è capitato in particolar modo nelle ultime tre uscite contro Juventus, Lazio e Benfica. Il numero 9 è spesso isolato, solo contro le difese avversarie e per toccare qualche pallone deve scendere molto causa l'allontanamento dall'area di rigore avversaria. Ieri Amorim ha ribadito in conferenza stampa: "Dobbiamo creare più occasioni chiare per lui e dobbiamo aiutarlo". In questo senso la chiave può essere Christian Pulisic. Questa sera contro il Lecce dovrebbe arrivare la prima titolarità stagionale dell'americano. Da subentrato all'intervallo con Lazio e Benfica ha cambiato sicuramente il volto offensivo del Milan: può essere un supporto per Ramos e va a caccia del primo gol con il Diavolo in questo sciagurato 2026.

AMORIM, VINCERE PER UNA PAUSA TRANQUILLA

Questa sera alle 20.45 a San Siro il Milan ha dei motivi in più per vincere, detto che l'obiettivo in ogni partita è quello. La principale preoccupazione è arrivare alle tre settimane di sosta con un po' di positività. L'ultima vittoria è targato 28 agosto con il Venezia e in queste ultime settimane si è respirata negatività. Fondamentali i tre punti per acquisire fiducia in vista del mese di ottobre in cui le cose inizieranno a farsi molto serie tra campionato ed Europa League. Per farlo Amorim potrebbe schierare anche una formazione parecchio offensiva: molto dipende dalla fascia sinistra e se ci sarà l'ardire di schierare Moreira dall'inizio in contemporanea a Chukwueze sul fronte opposto.