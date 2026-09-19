Basta turnover: Milan, contro il Lecce tornano i big. Dubbio Modric

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Dopo il massiccio turnover in Europa League, Ruben Amorim metterà in campo i suoi big contro il Lecce. Gila, Rabiot e Pulisic dal 1', dubbio Modric

Dopo la prima sconfitta stagionale contro il Benfica, il Milan vuole dimenticare subito il deludente esordio in Europa League e per farlo c'è una sola cosa da fare: battere domani sera il Lecce a San Siro. Ruben Amorim, finito al centro delle critiche per il massiccio turnover fatto contro i portoghesi, ha capito che è il momento di dare certezze alla sua squadra e per questo contro i pugliesi metterà in campo i suoi big.

VERSO MILAN-LECCE: PULISIC E GILA DAL PRIMO MINUTO

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra i ritorni dal primo minuto c'è in primis quello di Christian Pulisic: l'americano, che contro il Benfica è stato uno di pochi che si è salvato, verrà schierato da titolare per la prima volta in questa stagione. Un'altra novità importante rispetto alla gara di Europa League sarà la presenza dall'inizio di Mario Gila che contro i portoghese aveva incominciato il match dalla panchina per lasciare spazio a Filippo Terracciano. Lo spagnolo, essendo arrivato questa estate, non è un veterano dello spogliatoio, ma è sicuramente un leader tecnico imprescindibile nella retroguardia milanista.

VERSO MILAN-LECCE: RIECCO RABIOT, DUBBIO MODRIC

Un altro rientro fondamentale dal primo minuto sarà poi quello di Adrien Rabiot. Da capire però dove verrà utilizzato visto che finora Amorim lo ha schierato sia in mezzo al campo che come trequartista. La sua posizione dipenderà anche dalle altre scelte di formazione che farà il tecnico rossonero. Se dovesse essere messo a centrocampo, non è detto comunque che il suo compagno di reparto sarà Luka Modric: la presenza in campo dall'inizio del campione croato contro il Lecce è infatti di nuovo in dubbio.