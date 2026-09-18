Cardinale conferma la fiducia ad Amorim: ora serve una risposta immediata

vedi letture

La proprietà del Milan ha rinnovato la propria fiducia nei confronti di Ruben Amorim, ma la partita di domenica contro il Lecce rappresenta un bivio

La sconfitta contro il Benfica ha lasciato amarezza in casa Milan. San Siro era piano, l'attesa alta e anche Gerry Cardinale, collegato da New York, si aspettava una risposta diversa dopo il grande investimento estivo. Il risultato europeo ha però aperto soprattutto una fase di riflessione, non una vera propria crisi. La fiducia in Ruben Amorim resta infatti intatta: il progetto non viene messo in discussione, ma ora serve un cambio di passo.

CARDINALE RESTA VICINO AD AMORIM

Amorim era stato scelto da Cardinale in estate per la sua di calcio dominante, aggressivo ed intenso, capace di controllare il gioco attraverso il possesso. Il proprietario rossonero ha sostenuto questa visione con presenza costante e un mercato importante, per questo non c'è alcuna intenzione di rinnegare il percorso appena intrapreso.

Dopo il ko europeo il confronto tra Amorim e Cardinale è stato diretto, ma senza drammi. L'allenatore resta saldo, così come il sostengo da parte della proprietà. Il problema, semmai, è ritrovare rapidamente quella brillantezza vista nelle prime vittorie contro Torino e Venezia.

LECCE PRIMO BIVIO

La partita contro il Lecce di domenica assume ora un peso specifico importante. Amorim vuole restituire fiducia al gruppo e abbassare la tensione, consapevole che il calendario presto diventerà molto più fitto tra Serie A ed Europa League. Il tecnico sa che alcuni aspetti vanno corretti: meno frenesia, più equilibrio e maggiore stabilità difensiva, senza rinunciare però a dei chiari principi di gioco.

Per questo motivo già da domenica potrebbero tornare titolari Rabiot e Pulisic, elementi chiamati ad alzare qualità e personalità. Il concetto è dunque semplice: questo progetto ha bisogno di tempo, ma il tempo si conquista anche con i risultati. E domenica contro il Lecce il Milan non può permettersi alcun passo falso.