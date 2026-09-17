Primo Piano MN - Post Benfica: previsto confronto Cardinale-Amorim in giornata

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Pioggia di critiche per il Milan di Ruben Amorim nel post sconfitta con il Benfica. E non si tratta solo della stampa italiana, ma dubbi e pareri negativi per quanto visto ieri sera nell’esordio in Europa League sono arrivati anche dagli Stati Uniti, con i talent di CBS Sports che non hanno lesinato critiche all’allenatore e ai giocatori scesi in campo.

Che ci fosse delusione lo si è sentito chiaramente ieri sera a San Siro, con lo stadio che, in gran parte, ha fischiato la squadra dopo il triplice fischio anche se qualche mugugno – nemmeno tanto nascosto – si era iniziato a sentire nel corso della partita stessa. Ruben Amorim ha elencato tutti i difetti emersi a livello di prestazione e di squadra e, di fatto, ha messo alla berlina il suo stesso lavoro iniziato il 13 luglio scorso. Un lavoro di costruzione della rosa che è stato fatto con il coinvolgimento, in prima persona, di Gerry Cardinale.

CONTATTO IN GIORNATA

Il patron milanista, da quanto filtra, non è per nulla contento delle prestazioni della squadra nelle ultime tre partite, con la sconfitta di ieri sera che non può e non deve passare inosservata nella sua complessità. Ecco perché, in giornata, è previsto un confronto interno per analizzare, in toni chiari e schietti, quanto il campo sta mettendo in mostra. Il Milan ha tantissime lacune in tutte le fasi: con la palla, senza la palla, nella fase offensiva e in quella difensiva. Ci sono dei bug di sistema noti da tempo e che sono stati evidenziati nel corso del calciomercato dalla critica e alcuni indotti dalle scelte dell’allenatore, che non ha ancora plasmato un undici titolare chiaro.

Ieri, nel giorno del ritorno in Europa, il Milan è sceso in campo con l’atteggiamento di chi stava per affrontare un’amichevole estiva di lusso, non con la fame, la voglia e la determinazione di voler portare a casa i primi tre punti della League Phase di Europa League. Ma questo, ad oggi, è il frutto di quanto accaduto in estate. Al Milan, per avere tempo, devi vincere le partite (parole di Amorim) e qui sono già 270 minuti che non si vince e il tempo, di conseguenza, diminuisce.