Live MN Verso Milan-Benfica: pranzo UEFA in corso, le parole di Rui Costa e Scaroni

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È il giorno del debutto del Milan in Europa League contro il Benfica: segui il live testuale di avvicinamento alla gara di San Siro

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): MAIGNAN; F. TERRACCIANO, DE WINTER, PAVLOVIC; CHUKWUEZE, MUSAH, JASHARI, BARTESAGHI; HUTCHINSON, CISSE; RAMOS. ALL. AMORIM.

13.25 | RUI COSTA TORNA A MILANO: LE SUE PAROLE

Manuel Rui Costa, ex grande calciatore del Milan e attuale presidente del Benfica, oggi torna nella Milano rossonera da avversario ma con la gratitudine per i momenti trascorsi insieme a San Siro e Milanello. Al suo arrivo al pranzo UEFA con le delegazioni dei due club, in centro città, Rui Costa ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: LEGGI QUI le sue dichiarazioni.

12.55 | LE PAROLE DI SCARONI AL PRANZO UEFA

Paolo Scaroni, Massimo Calvelli e Maikel Oettle sono i rappresentanti del Milan al pranzo UEFA di questo oggi in occasione del debutto in Europa League contro il Benfica. Una breve battuta del presidente rossonero ai giornalisti al suo arrivo: LEGGI QUI.

12.30 | DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

Milan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

TV: SkySport

Streaming: SkyGO, NOWtv

Web: diretta testuale su MilanNews.it

12.00 | HUTCHINSON VERSO LA PRIMA DA TITOLARE

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. Tante sorprese, a partire dalla difesa: Terracciano titolare, turno di riposo per Gila. Al centro della difesa ancora De Winter, Pavlovic a sinistra. Sugli esterni, dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Chukwueze, mentre a sinistra Bartesaghi può partire titolare per la prima volta in stagione. Davanti sembra scoccata l'ora di Hutchinson, che ha esordito a Roma contro la Lazio. Al suo fianco Cisse, giocatore per cui Amorim stravede, e come punta centrale Goncalo Ramos, grande ex della sfida. In mezzo al campo, stessa storia di Roma: Modric rifiata e va in panchina con Musah e Jashari che completa la mediana.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera il Milan fa il suo esordio in Europa League. I rossoneri tornano in Europa dopo un anno di assenza, ma dalla porta di servizio. La formazione di Ruben Amorim oggi alle 21, presso lo stadio San Siro, affronterà il Benfica nella prima giornata della League Phase della seconda competizione continentale. Per avvicinarvi al meglio all'appuntamento di questa sera, seguite il consueto live testuale di MilanNews.it per rimanere sempre aggiornati! Restate con noi!