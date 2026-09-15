Live MN MN - Ramos: "In caso di gol non esulterò, ma ho tanta voglia di segnare"

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Oltre a Ruben Amorim, anche Gonçalo Ramos ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Benfica di domani sera a San Siro

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco seguiremo in diretta la conferenza stampa di Gonçalo Ramos in vista dell'esordio di domani sera del Milan in Europa League contro il Benfica a San Siro. Grazie al nostro live testuale potrete leggere tutte le dichiarazioni dell'attaccante portoghese. Restare con noi!!!

Domani è la tua seconda partita a San Siro. Che atmosfera ti aspetti?

"E' sempre speciale giocare in casa. Sono qui da poco, non potuto giocare tanto a San Siro. Sarà una partita difficile, ma giocare in casa vuol dire avere il supporto dei nostri tifosi. E questo è importante per noi".

Esulterai se dovessi fare gol domani sera?

"No non esulterei. Per me il Benfica è come casa mia, ho forse passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Però ho comunque tanta voglia di fare gol".

Qual è il modo in cui ti può aiutare la squadra a rendere al meglio?

"Il focus non deve essere su di me e sul fatto che segno molto o meno, ma credo che la cosa più importante sia sempre la vittoria della squadra. Penso che se tutti corriamo e lavoriamo tanto in modo intelligente e di squadra, possiamo fare qualcosa di grande in questa stagione. Stiamo creando una bella intesa e con il passare del tempo miglioreremo ancora. E poi, senza dubbio, i miei gol, i miei assist, le reti della squadra e le vittorie inizieranno ad arrivare. Penso che questo sia l'aspetto più importante".

Sono arrivate delle critiche anche a te in queste settimane perchè hai segnato un solo gol...

"C'è sempre l'idea che l'attaccante deve fare sempre gol, ma non è sempre così. Magari posso giocare bene senza però segnare. Ogni partita è un'occasione per dimostrare il mio valore".

Ieri Ibrahimovic è stato a Milanello. Da ex attaccante ti ha dato qualche consiglio?

"Non mi ha dato consigli specifici. E' stato molto gentile, mi ha chiesto come sta andando. Mi ha accolto nel club ed è un piacere poter contare sulla sua presenza. Avere l'appoggio di una leggenda e di una personalità come lui è importante".

- Termina qui la conferenza stampa di Gonçalo Ramos prima del Benfica.