Un solo tiro nelle ultime due partite: Amorim studia il modo per esaltare Gonçalo Ramos

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Gonçalo Ramos sta faticando a calciare in porta nelle ultime partite. Amorim studia il modo per aiutarlo ed esaltare le sue doti da goleador

Dopo la rete al Venezia, Gonçalo Ramos ha vissuto due partite piuttosto complicate contro Juventus e Lazio nelle quali ha calciato verso la porta una solo volta (fuori). Nelle ultime due sfide, l'attaccante portoghese, arrivato in estate dal PSG per oltre 70 milioni di euro, non ha praticamene avuto chance di fare gol e questo è un vero problema che Ruben Amorim dovrà cercare di risolvere il prima possibile.

MILAN, AMORIM STUDIA COME AIUTARE RAMOS

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero sta studiando il modo per dare al centravanti portoghese le opportunità di fare gol. Una mossa potrebbe essere quella di mettergli vicino giocatori più adatti al dialogo nello stretto e all'ultimo passaggio, come per esempio Christian Pulisic e Omari Hutchinson. Un'altra soluzione è quella di puntare sugli esterni su calciatori offensivi e di spinta come Samuel Chukwueze a destra e Diego Moreira a sinistra. Ovviamente non è solo una questione di uomini, ma anche di atteggiamento e di voglia di portare più giocatori possibili vicini all'area di rigore: "Gonçalo migliorerà, ma si tratta di portare più giocatori vicino all’area. Possiamo fare tanto possesso,ma se siamo lontani dall’area per Ramos è più difficile" ha dichiarato Amorim dopo la gara contro la Lazio.

MILAN, NOVITÀ ATTESE GIÀ CONTRO IL BENFICA

Domani sera nell'esordio in Europa League contro il Benfica, ex squadra di Ramos, si potrebbero vedere queste novità che dovranno aiutare il numero 9 milanista a calciare di più in porta, poi dovrà essere lui, con la sua freddezza, a trasformare queste occasioni in gol. Pulisic dovrebbe trovare una maglia da titolare sulla trequarti per la prima volta in questa stagione, così come a sinistra ci dovrebbe essere dal primo minuto Moreira, reduce da una grande doppietta contro la Lazio.