Diddi ne ha per tutti: "Cisse deve giocare più vicino alla porta ed Estupinan non può stare al Milan"

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Quello visto sabato sera contro la Lazio è stato un Milan a due volti. Dopo un primo tempo disastroso, nella ripresa i ragazzi di Ruben Amorim hanno saputo rialzare la testa rimontando l'iniziale 2-0 biancoceleste. Le reti rossonere sono state entrambe di Diego Moreira, MVP della partita. Lavori in corso quindi, per una squadra che non ha ancora colto al 100% l'identità e il messaggio che il tecnico rossonero vuole davvero dare.

Così, in merito alla prova dei rossoneri ieri contro la Lazio, sul YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato e commentato la partita. Un estratto delle sue parole sui tanti punti di domanda che circondano il mondo rossonero:

DIDDI NE HA PER TUTTI

"Al 13 di settembre non ci siamo ancora accorti che Loftus non può giocare in quella posizione, non gli si da un input a Goncalo Ramos che hai pagato 70 milioni, non si dice a Cisse che deve giocare più vicino alla punta, non si è ancora capito che Estupinian non può giocare nel Milan perché non sa difendere, non si capisce perchè De Winter deve essere il centro difesa, non si capisce perché Moreira non gioca dall'inizio, ci sono tante domande sul Milan".