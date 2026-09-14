Primo Piano Toh, chi si rivede a Milanello: ecco Zlatan Ibrahimovic dopo sei mesi!

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Dopo quasi sei mesi, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello dove ha assistito all'allenamento odierno del Mian di Ruben Amorim

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e se dal campo non sono arrivate particolari novità (tutti a disposizione di Ruben Amorim), la notizia della giornata è senza dubbio la presenza di Zlatan Ibrahimovic nel Centro Sportivo rossonero. Lo svedese, che ha salutato tutta la squadra e il nuovo allenatore portoghese, è arrivato in mattinata e ha seguito da bordocampo alla seduta del Diavolo che si sta preparando all'esordio di mercoledì in Europa League contro il Benfica a San Siro. Lo riferisce Sky che ha aggiunto poi che il Senior Advisor di RedBird ha lasciato Milanello da pochi minuti.

IBRAHIMOVIC A MILANELLO: NON SI VEDEVA DA SEI MESI

Era diverso tempo che Ibrahimovic non varcava i cancelli del Centro sportivo milanista, vale a dire dal 22 marzo 2026, il giorno dopo la vittoria del Milan contro il Torino per 3-2. Successivamente, lo svedese ha avuto una dura lite con Massimiliano Allegri e da quel momento è rimasto ai margini del mondo Milan. Il dirigente di RedBird è tornato poi ad occuparsi in prima persona del club di via Aldo Rossi subito dopo l'esonero del livornese, partecipando insieme al patron Gerry Cardinale e del nuovo ad Massimo Calvelli alla rivoluzione estiva del Diavolo. In seguito c'è stata la parentesi del Mondiale che Ibra ha commentato per Fox Sports negli USA e ora il ritorno a Milanello. Chissà che mercoledì che non possa rivedersi anche in tribuna a San Siro per la partita di Europa League contro il Benfica.