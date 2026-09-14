Daniel Maldini sottoposto a controlli tossicologici: l’esito è negativo. Si allena oggi

Daniel Maldini sottoposto a controlli tossicologici: l’esito è negativo. Si allena oggiMilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia

Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.

Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra.