Il commento del club a Lazio-Milan: "45' sorprendenti in negativo, poi l'energia dei subentrati ha trascinato la squadra"

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Si riporta il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Lazio-Milan (2-2), giocata sabato all'Olimpico.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Lazio-Milan (2-2):

"Una grande reazione nella ripresa vale un pareggio prezioso all'Olimpico. Nella 4ª giornata di Serie A, Lazio e Milan pareggiano 2-2 al termine di una partita dai due risvolti: biancocelesti in palla nel primo tempo, chiuso avanti di due reti, rossoneri coriacei e reattivi nella ripresa, frazione in cui è maturata la rimonta grazie alla doppietta del nuovo acquisto Diego Moreira, subentrato a Estupiñan. Davvero degno di menzione il cambio di passo della squadra nel secondo tempo, dopo i primi 45' sorprendenti in negativo per ritmo, attenzione e propositività. Triplo cambio nell'intervallo per Mister Amorim, che - oltre al già citato Moreira - ha dato spazio a Musah e ai primi minuti stagionali di un volenteroso Chris Pulisic.

L'energia dei subentrati ha trascinato la squadra in una rimonta tambureggiante, con la terza rete solo sfiorata nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Si dimostrano decisivi, una volta di più, i 30 minuti conclusivi di partita, periodo nel quale i rossoneri hanno trovato tutte e 7 le reti segnate fin qui in campionato. La squadra non molla, e ci prova sempre fino all'ultimo. Nel finale della sfida, debutto assoluto per Omari Hutchinson, anche lui attivo in più occasioni per trovare il gol-vittoria. Secondo pareggio consecutivo dopo la Juventus, rossoneri imbattuti a quota 8 punti, ora doppio impegno a San Siro: Benfica in Europa League e Lecce (domenica alle 20.45), prima della lunga sosta".