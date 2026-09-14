Pastore: "Doppietta alla Theo Hernandez di Moreira. Sono quelle giocate potentissime che aveva Theo nei suoi momenti migliori"

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Diego Moreira alla Theo Hernandez? Giuseppe Pastore commenta così la splendida doppietta del belga nella gara contro la Lazio

L'impatto di Diego Moreira contro la Lazio è stato strepitoso: i due gol del belga hanno sicuramente smosso qualcosa nell'animo e nei ricordi dei tifosi rossoneri visto che i gesti tecnici, potenti e "strafottenti", hanno ricordato qualche giocata di Theo Hernandez. È dello stesso avviso Giuseppe Pastore, che negli studi di DAZN commenta così:

"Il Milan vuole ma non può ad ora, quando entrano i giocatori freschi poi.... A volte ha sempre un po' di timore di fare bene. Come chi sta imparando una nuova lingua straniera, all'inizio ha paura poi, anche quando sei un po' spalle al muro e quindi sei obbligato a reagire, riesce con orgoglio, idee e spirito a reagire. Con Fonseca a quest'ora il Milan aveva già voltato le spalle, questo con Amorim non è successo. Serve tempo, però non so al Milan quanto tempo ci sia a disposizione. Posso dire? Doppietta alla Theo Hernandez di Moreira. Sono quelle giocate potentissime da spaccare tutto che aveva nei suoi momenti migliori il grande terzino francese. Qui oggi in 10 minuti l’ha un po’ ricordato vagamente, ma ce n’è di strada da fare”.